Monster 3 | Charlie Hunnam svela le parole pronunciate sulla tomba del killer Ed Gein a fine riprese

'Ero pronto a dirgli addio e ho voluto mettere in chiaro che quella era la fine', ha detto Hunnam raccontando la sua visita alla tomba del famigerato assassino dopo la fine delle riprese della serie Netflix. In arrivo il 3 ottobre su Netflix il terzo capitolo di Monster: La storia di Ed Gein, serie antologica di Ryan Murphy incentrata su alcuni degli omicidi più efferati della storia. A interpretare Gein è l'inglese Charlie Humman, che ha parlato del suo personale commiato al killer svelando le parole dette durante la visita alla sua tomba dopo la fine delle riprese. Hunnam, 45 anni, interpreta il feroce killer e ladro di tombe nella nuova stagione della serie antologica che ha avuto la sua premiere a New York poche ore fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

