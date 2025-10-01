Monsignor Marco Frisina in concerto per il Festival dello Spirito
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Monsignor Marco Frisina in concerto ad Arezzo e a Sansepolcro per il Festival dello Spirito. La seconda edizione della rassegna dedicata all’annuncio della Parola conosce uno dei fine settimana maggiormente attesi e partecipati con il celebre compositore e direttore che, sabato 4 e domenica 5 ottobre, accompagnerà in un intenso viaggio musicale e spirituale attraverso canti sacri e momenti di meditazione dal titolo “Testimoni di Speranza”. Il doppio evento, a partecipazione gratuita, è promosso dall’associazione culturale Almasen insieme al Serra Club Arezzo e alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro con l’obiettivo di valorizzare la musica come veicolo di trasmissione e di annuncio della fede. 🔗 Leggi su Lanazione.it
