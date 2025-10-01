Monitoraggio dello svincolo Siena Ovest
"Un approfondimento tecnico per migliorare lo svincolo della tangenziale Siena Ovest San Marco e l’uscita da Fontebranda verso Pescaia, migliorando la segnaletica orizzontale e verticale per accrescere la sicurezza dei pedoni e la fluidità del traffico". Lo chiede il consigliere comunale di Pd, Alessandro Masi, in un’interrogazione. L’assessore alla Mobilità Enrico Tucci ha risposto: "Non tutte le carenze strutturali possono essere risolte con l’apposizioneinstallazione di segnaletica. Lo faccio presente perché allo stato attuale non è tecnicamente possibile procedere con modifiche strutturali nello svincolo Siena Ovest per la particolare conformazione della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
