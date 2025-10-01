mondiali paralimpici ambra sabatini oro nei 100

Con la protesi rossa come Ferrari e Ducati, Ambra Sabatini è tornata a correre velocissima. La campionessa toscana si è laureata nuova regina mondiale dei 100 metri categoria T63 ai Mondiali di Para atletica in corso a Nuova Delhi, bissando così il successo di due anni fa a Parigi. Il tempo finale di 14”39 ha permesso alla Sabatini di rimontare l'indonesiana Karisma Evi Tiarani e la britannica Ndidikama Okoh, giunte in seconda e terza posizione rispettivamente in 14”65 e 14”66. Per la Sabatini una riscossa importante dopo la delusione del giorno prima nel salto in lungo, con il quale quest’anno ha ripreso confidenza ma nella gara iridata ha infilato tre nulli e per sua stessa ammissione le era rimasto “il magone”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

