Mondiali di canoa slalom a Sydney l’Italia sesta nella finale a squadre di K1

De Gennaro, Ferrazzi e Beda in semifinale individuale. Eliminata Sabattini per un salto di porta. Terza giornata di gare al Penrith Whitewater Stadium di Sydney (Australia), dove sono in corso i Campionati Mondiali di canoa slalom. Oggi spazio al kayak monoposto (K1), con l'assegnazione delle medaglie a squadre e le batterie individuali. 🔗 Leggi su Sportface.it