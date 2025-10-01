Mondiali di canoa slalom a Sydney l’Italia sesta nella finale a squadre di K1
De Gennaro, Ferrazzi e Beda in semifinale individuale. Eliminata Sabattini per un salto di porta. Terza giornata di gare al Penrith Whitewater Stadium di Sydney (Australia), dove sono in corso i Campionati Mondiali di canoa slalom. Oggi spazio al kayak monoposto (K1), con l’assegnazione delle medaglie a squadre e le batterie individuali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mondiali - canoa
Canoa Slalom, Mondiali U23 e Juniores: assegnate le prime medaglie. Oggi la seconda giornata
Canoa slalom, Mondiali Under 23/Juniores: Borghi, Micozzi, Barzon, Spagnol e Maiutto in semifinale nella C1 U23
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi conquista l’argento nel K1 U23 ai Mondiali di Foix
TUTTO PRONTO A SYDNEY In Australia stanno per partire i Mondiali di canoa slalom: questa notte ci sono già i primi impegni! Xabier Ferrazzi e gli altri otto azzurri gareggeranno fino al 4 ottobre! A noi non resta che sostenerliiii! #ItaliaTeam Federazion - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali canoa slalom, l’Italia è sesta nel kayak a squadre maschile - La terza giornata di gare dei Mondiali di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, in Australia, si conclude con le gare a squadre del ... Da oasport.it
Mondiali canoa slalom 2025, l’Italia chiude quinta nella canadese maschile a squadre - La seconda giornata dei Mondiali senior di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, si chiude con le prove a squadre della canadese ... Si legge su oasport.it