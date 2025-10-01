Mondiali di Atletica Paralimpica 2025 Italia super sul podio | Sabatini e Dieng conquistano l’oro nei 100 e 800 metri
Nuova Delhi, 1 ottobre 2025 – Arrivano altre medaglie preziose per l'Italia ai Mondiali di Atletica Paralimpica, in svolgimento a Nuova Dehli. La capitana Assunta Legnante mette al collo un super argento nel lancio del disco F11 con la misura di 35,36 E' il terzo podio iridato per l'atleta tricolore, già oro nel 2019 e bronzo nel 2023: "Ancora una volta il risultato è in linea con quanto lanciato tutto l'anno, perché il mio stagionale fatto ad Ancona è di appena 6 cm in più. Purtroppo o per fortuna conosco i miei limiti nel disco ma anche i miei non limiti, nel senso che so che potrei fare tanto di più ma non ho quella concretezza e costanza che mi permettano di arrivarci".
Ci siamo ragazzi: Campionati Mondiali di Para Atletica a Nuova Delhi Un momento speciale per me: il mio quarto mondiale! Ogni volta è un'emozione unica, una sfida che porto nel cuore. Il vostro sostegno mi riempie di forza, fatemelo sentire!
Ai Mondiali di atletica paralimpica a New Delhi il Colonnello (Ruolo d'Onore) Carlo Calcagni @Esercito, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa #GSPD, conquista l'oro nei 400 m T72. Congratulazioni dalla #Difesa!
Mondiali atletica paralimpica, Ambra Sabatini d'oro nei 100 metri - L'azzurra ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri T63 ai Mondiali di atletica paralimpica in corso a Nuova Delhi.
Atletica, show azzurro ai Mondiali paralimpici! Sabatini e Dieng in trionfo a Nuova Delhi - Bilancio trionfale per l'Italia nella sessione serale della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento