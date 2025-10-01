Mondiali di Atletica Paralimpica 2025 Italia super sul podio | Sabatini e Dieng conquistano l’oro nei 100 e 800 metri

Nuova Delhi, 1 ottobre 2025 – Arrivano altre medaglie preziose per l’Italia ai Mondiali di Atletica Paralimpica, in svolgimento a Nuova Dehli. La capitana Assunta Legnante mette al collo un super argento nel lancio del disco F11 con la misura di 35,36 E’ il terzo podio iridato per l’atleta tricolore, già oro nel 2019 e bronzo nel 2023: “Ancora una volta il risultato è in linea con quanto lanciato tutto l’anno, perché il mio stagionale fatto ad Ancona è di appena 6 cm in più. Purtroppo o per fortuna conosco i miei limiti nel disco ma anche i miei non limiti, nel senso che so che potrei fare tanto di più ma non ho quella concretezza e costanza che mi permettano di arrivarci”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it