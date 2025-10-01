La terza giornata di gare dei Mondiali di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, in Australia, si conclude con le gare a squadre del kayak. L’Italia deve rinviare ulteriormente l’appuntamento con la prima medaglia e taglia il traguardo in sesta posizione. La Francia conquista la medaglia d’oro ed è campione del mondo grazie al percorso netto completato con il tempo di 95.30. I transalpini s’impongono in volata, al termine di una gara risolta sul filo di lana, precedendo il Giappone, secondo con 95.36, di soli sei millesimi e la Gran Bretagna, terza, di dieci. L’Italia, formazione composta dall’olimpionico di Parigi 2024 Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda, completa il suo percorso, con due penalità, in 97. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mondiali canoa slalom, l'Italia è sesta nel kayak a squadre maschile