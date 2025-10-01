Mondiali canoa slalom l’Italia è sesta nel kayak a squadre maschile
La terza giornata di gare dei Mondiali di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, in Australia, si conclude con le gare a squadre del kayak. L’Italia deve rinviare ulteriormente l’appuntamento con la prima medaglia e taglia il traguardo in sesta posizione. La Francia conquista la medaglia d’oro ed è campione del mondo grazie al percorso netto completato con il tempo di 95.30. I transalpini s’impongono in volata, al termine di una gara risolta sul filo di lana, precedendo il Giappone, secondo con 95.36, di soli sei millesimi e la Gran Bretagna, terza, di dieci. L’Italia, formazione composta dall’olimpionico di Parigi 2024 Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda, completa il suo percorso, con due penalità, in 97. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mondiali - canoa
Canoa Slalom, Mondiali U23 e Juniores: assegnate le prime medaglie. Oggi la seconda giornata
Canoa slalom, Mondiali Under 23/Juniores: Borghi, Micozzi, Barzon, Spagnol e Maiutto in semifinale nella C1 U23
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi conquista l’argento nel K1 U23 ai Mondiali di Foix
TUTTO PRONTO A SYDNEY In Australia stanno per partire i Mondiali di canoa slalom: questa notte ci sono già i primi impegni! Xabier Ferrazzi e gli altri otto azzurri gareggeranno fino al 4 ottobre! A noi non resta che sostenerliiii! #ItaliaTeam Federazion - facebook.com Vai su Facebook
Canoa slalom, i tre azzurri del K1 maschile avanzano compatti in semifinale ai Mondiali - A Sydney, in Australia, sede dei Mondiali senior 2025 di canoa slalom, vanno in archivio le batterie della specialità olimpica del kayak individuale: ... Riporta oasport.it
Mondiali canoa slalom 2025, l’Italia chiude quinta nella canadese maschile a squadre - La seconda giornata dei Mondiali senior di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, si chiude con le prove a squadre della canadese ... Si legge su oasport.it