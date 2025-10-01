Monasteri Aperti | esperienze tra arte spiritualità e natura a Bobbio

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in Emilia-Romagna Monasteri Aperti, l’iniziativa promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna. Nelle due domeniche del 5 e 12 ottobre 2025, l’antico borgo di Bobbio, nel cuore della Valtrebbia, apre le porte del suo straordinario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monasteri - aperti

Al via l'iniziativa "Monasteri aperti": in provincia si ripercorre al storia di San Francesco

monasteri aperti esperienze arteMonasteri aperti, dall’Emilia alla Romagna: passeggiate, meditazione, musica, arte, artigianato - Con il primo fine settimana di ottobre (sabato 4 e domenica 5), si apre la 7a edizione di Monasteri Aperti, evento che raggruppa ... Riporta corriereromagna.it

Castelli Aperti FVG: un weekend da sogno tra dimore storiche, arte e fascino senza tempo - Castelli Aperti FVG offre un weekend tra storia e arte con diciotto dimore storiche friulane aperte al pubblico per mostre e degustazioni. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monasteri Aperti Esperienze Arte