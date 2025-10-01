Monaco | A Oktberfest minaccia concreta

11.33 Contro l'Oktoberfest, "una minaccia verificata, riguardante esplosivi": per questo la kermesse è stata chiusa. Lo ha annunciato il sindaco di Monaco di Baviera al Consiglio comunale. La minaccia -ha detto Reiter- "è purtroppo così concreta" che potrebbe essere vera. "La probabilità c'è, non possiamo correre il rischio", ha detto. L'uomo che stamane ha imbottito di esplosivo la casa dei suoi e si è ucciso avrebbe lasciato una lettera in cui parla di esplosivi pure all'Oktoberfest. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

