Monaco un’esplosione e colpi di arma da fuoco vicino l’Oktoberfest | chiuso il Festival

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo alcune fonti, sembra che la località in cui si svolge il Festival della Birra sia stata perquisita in cerca di possibili ordigni. I dipendenti al lavoro sono stati invitati ad abbandonare il luogo delle perquisizioni ed è stata istituita un'area ad accesso limitato intorno al luogo della festa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

monaco un8217esplosione e colpi di arma da fuoco vicino l8217oktoberfest chiuso il festival

© Ildifforme.it - Monaco, un’esplosione e colpi di arma da fuoco vicino l’Oktoberfest: chiuso il Festival

In questa notizia si parla di: monaco - esplosione

Germania: Farnesina, 'nessun italiano coinvolto in esplosione Monaco di Baviera'

Germania: Farnesina, 'nessun italiano coinvolto in esplosione Monaco di Baviera'

Esplosione e incendio a Monaco: sospesa l’Oktoberfest. La Bild: «Si indaga su collegamenti con Antifa»

monaco un8217esplosione colpi armaEsplosione e colpi arma da fuoco: allarme a Monaco di Baviera, l'Oktoberfest per ora resta chiusa - Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Riporta gazzettadiparma.it

monaco un8217esplosione colpi armaMonaco di Baviera, esplosioni e colpi di arma da fuoco: Oktoberfest chiusa per sicurezza - Questa mattina si sono udite diverse esplosioni nella parte settentrionale della città, a Lerchenauer Strasse. Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Monaco Un8217esplosione Colpi Arma