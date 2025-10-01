Monaco un’esplosione e colpi di arma da fuoco vicino l’Oktoberfest | chiuso il Festival

Secondo alcune fonti, sembra che la località in cui si svolge il Festival della Birra sia stata perquisita in cerca di possibili ordigni. I dipendenti al lavoro sono stati invitati ad abbandonare il luogo delle perquisizioni ed è stata istituita un'area ad accesso limitato intorno al luogo della festa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Monaco, un’esplosione e colpi di arma da fuoco vicino l’Oktoberfest: chiuso il Festival

Germania: Farnesina, 'nessun italiano coinvolto in esplosione Monaco di Baviera'

Esplosione e incendio a Monaco: sospesa l’Oktoberfest. La Bild: «Si indaga su collegamenti con Antifa»

Chiusa Oktoberfest per potenziale minaccia. S'indaga dopo un'esplosione nella zona nord di Monaco - X Vai su X

OKTOBERFEST PUGLIA – PROGRAMMA DEL 4 OTTOBRE Parco Unicef Kamot, San Marzano di S.G. ? 10:00 – 01:00 | INGRESSO LIBERO Dalla mattina fino a notte fonda, un’esplosione di cibo, musica e divertimento non-stop! Non è Monaco… - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione e colpi arma da fuoco: allarme a Monaco di Baviera, l'Oktoberfest per ora resta chiusa - Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Riporta gazzettadiparma.it

Monaco di Baviera, esplosioni e colpi di arma da fuoco: Oktoberfest chiusa per sicurezza - Questa mattina si sono udite diverse esplosioni nella parte settentrionale della città, a Lerchenauer Strasse. Lo riporta tg.la7.it