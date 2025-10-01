Monaco Polizia indaga su testo Antifa

12.50 La polizia tedesca indaga su un possibile collegamento tra le esplosioni a Monaco di Baviera e un testo pubblicato sul sito di estrema sinistra Indymedia, dal titolo "Antifa significa attacco". In corso perquisizioni nei luoghi dell' Oktoberfest,oggi rimasto chiuso (almeno fino al pomeriggio). Il sindaco ha definito "concreta e verificata" una "minaccia legata a esplosivi". La polizia ha trovato una lettera contenente minacce contro la kermesse della birra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

