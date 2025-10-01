Monaco Oktoberfest chiuso fino alle 17 per allarme bomba | esplosivi piazzati da uomo in abitazione genitori vicino a festival prima del suicidio

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità municipali hanno spiegato in una nota che "l'area del festival rimarrà chiusa almeno fino alle 17". L’episodio, avvenuto nella mattinata di mercoledì nella zona settentrionale della città, viene collegato a una presunta lite familiare Allarme a Monaco di Baviera: l’Oktoberfest è s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

monaco oktoberfest chiuso fino alle 17 per allarme bomba esplosivi piazzati da uomo in abitazione genitori vicino a festival prima del suicidio

© Ilgiornaleditalia.it - Monaco, Oktoberfest chiuso fino alle 17 per allarme bomba: esplosivi piazzati da uomo in abitazione genitori vicino a festival prima del suicidio

In questa notizia si parla di: monaco - oktoberfest

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Oktoberfest 2025, c'è un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera

monaco oktoberfest chiuso finoAllarme bomba all'Oktoberfest di Monaco di Baviera: in corso perquisizioni - A Monaco di Baviera l’Oktoberfest resterà chiuso almeno fino al pomeriggio per motivi di sicurezza, dopo il ritrovamento di una lettera di minaccia. Secondo tg24.sky.it

monaco oktoberfest chiuso finoL'Oktoberfest chiuso per un allarme bomba a Monaco di Baviera - Poi una lettera che minaccia un attacco e un post estremista sui social. ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monaco Oktoberfest Chiuso Fino