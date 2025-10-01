Monaco | Oktoberfest chiusa per allarme bomba esplosioni in un edificio

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze speciali sono state chiamate per disinnescare le bombe e sono presenti con numerosi operatori di emergenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

monaco oktoberfest chiusa per allarme bomba esplosioni in un edificio

© Imolaoggi.it - Monaco: Oktoberfest chiusa per allarme bomba, esplosioni in un edificio

In questa notizia si parla di: monaco - oktoberfest

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Oktoberfest 2025, c'è un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera

monaco oktoberfest chiusa allarmeL’Oktoberfest a Monaco di Baviera è stato sospeso per un allarme bomba - Il sindaco della città, il Socialdemocratico Dieter Reiter, ha spiegato che l’area in cui si svolge l’event ... Secondo ilpost.it

monaco oktoberfest chiusa allarmeEsplosione e colpi arma da fuoco: allarme a Monaco di Baviera, l'Oktoberfest per ora resta chiusa - Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Da gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Monaco Oktoberfest Chiusa Allarme