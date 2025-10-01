Monaco l' Oktoberfest chiuso per allarme bomba | esplosivi in un edificio morta una persona

Il festival rimane sospeso per tutto il pomeriggio. La polizia è intervenuta in una casa data alle fiamme, dove sono stati ritrovati diversi ordigni. Le autorità: "Non si possono correre rischi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

monaco oktoberfest chiuso allarmeEsplosione e colpi arma da fuoco: allarme a Monaco di Baviera, l'Oktoberfest per ora resta chiusa - Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Riporta gazzettadiparma.it

monaco oktoberfest chiuso allarmeOktoberfest chiusa per allarme bomba. Esplosioni e colpi di arma da fuoco: un uomo dà fuoco alla casa dei genitori e si toglie la vita - A Monaco di Baviera l'Oktoberfest resta chiusa dopo le esplosioni di stamattina in una casa, con la polizia che comunica di indagare in «tutte le direzioni». msn.com scrive

