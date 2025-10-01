Monaco l' Oktoberfest chiuso per allarme bomba | esplosivi in un edificio morta una persona

Il festival rimane sospeso per tutto il pomeriggio. La polizia è intervenuta in una casa data alle fiamme, dove sono stati ritrovati diversi ordigni. Le autorità: "Non si possono correre rischi".

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Oktoberfest 2025, c'è un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera

Monaco ospita l'#Oktoberfest, il più grande festival della birra al mondo, quest'anno in corso fino al 5 ottobre. Nato nel 1810, richiama ogni anno circa sette milioni di visitatori che consumano altrettanti litri di birra

Esplosione e colpi arma da fuoco: allarme a Monaco di Baviera, l'Oktoberfest per ora resta chiusa - Un'importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino.

Oktoberfest chiusa per allarme bomba. Esplosioni e colpi di arma da fuoco: un uomo dà fuoco alla casa dei genitori e si toglie la vita - A Monaco di Baviera l'Oktoberfest resta chiusa dopo le esplosioni di stamattina in una casa, con la polizia che comunica di indagare in «tutte le direzioni».