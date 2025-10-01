Monaco l' Oktoberfest chiusa per ore per allarme bomba | esplosivi in un edificio per una lite familiare due morti

A far scattare l'allarme è stato il suicidio di un uomo che, prima di togliersi la vita, aveva piazzato esplosivi nella casa dei genitori appiccando poi un incendio. Il padre è deceduto nel rogo, ferita la madre.

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Oktoberfest 2025, c'è un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera

