Monaco l' Oktoberfest chiusa per allarme bomba | esplosivi in un edificio per una lite familiare due morti

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A far scattare l'allarme è stato il suicidio di un uomo che, prima di togliersi la vita, aveva piazzato esplosivi nella casa dei genitori appiccando poi un incendio. Il padre è deceduto nel rogo, ferita la madre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

monaco l oktoberfest chiusa per allarme bomba esplosivi in un edificio per una lite familiare due morti

© Tgcom24.mediaset.it - Monaco, l'Oktoberfest chiusa per allarme bomba: esplosivi in un edificio per una lite familiare, due morti

In questa notizia si parla di: monaco - oktoberfest

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Oktoberfest 2025, c'è un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera

monaco oktoberfest chiusa allarmeL’Oktoberfest a Monaco di Baviera è stato sospeso per un allarme bomba - Il sindaco della città, il Socialdemocratico Dieter Reiter, ha spiegato che l’area in cui si svolge l’event ... Da ilpost.it

monaco oktoberfest chiusa allarmeL'Oktoberfest chiuso per un allarme bomba a Monaco di Baviera - Poi una lettera che minaccia un attacco e un post estremista sui social. Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Monaco Oktoberfest Chiusa Allarme