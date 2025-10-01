Monaco l' Oktoberfest chiusa per allarme bomba | esplosivi in un edificio per una lite familiare due morti
A far scattare l'allarme è stato il suicidio di un uomo che, prima di togliersi la vita, aveva piazzato esplosivi nella casa dei genitori appiccando poi un incendio. Il padre è deceduto nel rogo, ferita la madre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: monaco - oktoberfest
Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro
Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro
Oktoberfest 2025, c'è un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, trovata una lettera contenente minacce contro l'Oktoberfest - X Vai su X
EVENTI • Arriva l'#Oktoberfest anche a Rovigo! Nelle serate del 3 e 4 ottobre via Badaloni sarà chiusa al traffico (dalle 19 in poi) in occasione dell'evento Una 2 giorni per la festa ispirata alla celebre kermesse di Monaco di Baviera, con birra e piatti tipici d - facebook.com Vai su Facebook
L’Oktoberfest a Monaco di Baviera è stato sospeso per un allarme bomba - Il sindaco della città, il Socialdemocratico Dieter Reiter, ha spiegato che l’area in cui si svolge l’event ... Da ilpost.it
L'Oktoberfest chiuso per un allarme bomba a Monaco di Baviera - Poi una lettera che minaccia un attacco e un post estremista sui social. Riporta ilfoglio.it