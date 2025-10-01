Monaco l' Oktoberfest chiusa per allarme bomba | esplosivi in un edificio morta una persona

Il festival rimane sospeso per tutto il pomeriggio. La polizia è intervenuta in una casa data alle fiamme, dove sono stati ritrovati diversi ordigni. Le autorità: "Non si possono correre rischi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Monaco, l'Oktoberfest chiusa per allarme bomba: esplosivi in un edificio, morta una persona

In questa notizia si parla di: monaco - oktoberfest

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Oktoberfest 2025, c'è un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera

Esplosioni a Monaco di Baviera: Oktoberfest chiusa per precauzione mentre si indaga - X Vai su X

L’ Oktoberfest di Monaco sta per terminare? Tranquilli…inizia quello del Tanning Pub!! Come ogni anno, stiamo preparando tutto per farvi vivere un’altra strepitosa, unica ed inimitabile edizione dell’Oktober Tan - facebook.com Vai su Facebook

L’Oktoberfest a Monaco di Baviera è stato sospeso per un allarme bomba - Il sindaco della città, il Socialdemocratico Dieter Reiter, ha spiegato che l’area in cui si svolge l’event ... Segnala ilpost.it

Esplosione e colpi arma da fuoco: allarme a Monaco di Baviera, l'Oktoberfest per ora resta chiusa - Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Da gazzettadiparma.it