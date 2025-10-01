Monaco esplosioni e spari | un morto Oktoberfest chiusa per allarme bomba Trovata lettera di minacce | Va presa sul serio

Un uomo avrebbe dato fuoco alla casa dove viveva coi genitori e poi si sarebbe tolto la vita. La decisione delle autorità tedesche: sarebbe stata trovata una sua lettera «che va presa sul serio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Monaco, esplosioni e spari: un morto. Oktoberfest chiusa per allarme bomba. Trovata lettera di minacce: «Va presa sul serio»

In questa notizia si parla di: monaco - esplosioni

Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto

Germania, esplosioni e spari a Monaco

Germania, esplosioni e spari a Monaco T

New post: LEGGI LA NOTIZIA! Monaco di Baviera: esplosioni e spari, almeno un morto. Oktoberfest chiuso per allarme bomba https://tviweb.it/monaco-di-baviera-esplosioni-e-spari-almeno-un-morto-oktoberfest-chiuso-per-allarme-bomba/… #veneto #notizie # - X Vai su X

L’Oktoberfest 2025 ha preso vita a Monaco di Baviera il 20 settembre confermando la città, se ce ne fosse stato bisogno, capitale mondiale della birra e della convivialità. Milioni di visitatori affollano i grandi tendoni, attratti dall’atmosfera unica fatta di musica tr - facebook.com Vai su Facebook

Spari ed esplosioni a Monaco di Baviera, almeno un morto. Chiusa l'Oktoberfest - Un uomo è stato trovato ucciso e un secondo è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Monaco di Baviera, dove è in corso una "importante operazione di polizia nella parte settentrionale della c ... Segnala msn.com

Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto - Nessun cittadino italiano risulta comunque coinvolto nella esplosione che a Monaco di Baviera ha portato alla chiusura temporanea della Oktoberfest. tg24.sky.it scrive