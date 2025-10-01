Monaco esplosioni e colpi di arma da fuoco | almeno un morto Chiusa l' Oktoberfest per allarme bomba

Un uomo avrebbe dato fuoco alla casa dove viveva coi genitori e poi si sarebbe tolto la vita. La decisione delle autorità tedesche: sarebbe stata trovata una sua lettera «che va presa sul serio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

monaco esplosioni e colpi di arma da fuoco almeno un morto chiusa l oktoberfest per allarme bomba

Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto

Germania, esplosioni e spari a Monaco

Germania, esplosioni e spari a Monaco T

monaco esplosioni colpi armaMonaco di Baviera: esplosione e colpi di arma da fuoco - Un'importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Come scrive msn.com

monaco esplosioni colpi armaEsplosioni e colpi d'arma da fuoco a Monaco di Baviera - Un'importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera fin dalle prime ore del mattino ... msn.com scrive

