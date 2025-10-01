Monaco esplosioni e colpi di arma da fuoco | almeno un morto Chiusa l' Oktoberfest per allarme bomba

Un uomo avrebbe dato fuoco alla casa dove viveva coi genitori e poi si sarebbe tolto la vita. La decisione delle autorità tedesche: sarebbe stata trovata una sua lettera «che va presa sul serio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Monaco, esplosioni e colpi di arma da fuoco: almeno un morto. Chiusa l'Oktoberfest per allarme bomba

Monaco di Baviera: esplosione e colpi di arma da fuoco - Un'importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Come scrive msn.com

