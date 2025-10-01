Monaco di Baviera uomo si dà fuoco dopo aver riempito la casa di esplosivo | un morto e un altro è rimasto ferito

Affaritaliani.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella parte settentrionale di Monaco di Baviera fin dalle prime ore del mattino ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche dei colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

monaco di baviera uomo si d224 fuoco dopo aver riempito la casa di esplosivo un morto e un altro 232 rimasto ferito

© Affaritaliani.it - Monaco di Baviera, uomo si dà fuoco dopo aver riempito la casa di esplosivo: un morto e un altro è rimasto ferito

In questa notizia si parla di: monaco - baviera

monaco baviera uomo d224Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto - A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico ... Da tg24.sky.it

Esplosioni e colpi di arma da fuoco a Monaco di Baviera - Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Segnala ilsole24ore.com

