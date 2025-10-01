Monaco di Baviera uomo si dà fuoco dopo aver riempito la casa di esplosivo | un morto e un altro è rimasto ferito

Nella parte settentrionale di Monaco di Baviera fin dalle prime ore del mattino ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche dei colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Monaco di Baviera, uomo si dà fuoco dopo aver riempito la casa di esplosivo: un morto e un altro è rimasto ferito

In questa notizia si parla di: monaco - baviera

Pronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera

Assalti alle ditte orafe, arrestato nella zona di Monaco di Baviera un ricercato

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

Capodanno a Monaco di Baviera Dal 30 dicembre al 2 gennaio Partenze in bus dall’Abruzzo Visite a Monaco, Innsbruck, Ulm e Augusta Festeggia il nuovo anno tra mercatini, birrerie storiche e le atmosfere uniche della Baviera! €460 a persona - facebook.com Vai su Facebook

Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto - A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico ... Da tg24.sky.it

Esplosioni e colpi di arma da fuoco a Monaco di Baviera - Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Segnala ilsole24ore.com