Monaco di Baviera esplosioni e spari all’alba Un uomo ha fatto saltare in aria la casa dei genitori e si è ucciso
Roma, 1 ottobre 2025 - Spari ed esplosioni a Monaco di Baviera, secondo i media un uomo avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con dell'esplosivo e l'avrebbe fatta saltare in aria, poi si sarebbe tolto la vita. La polizia tedesca è accorsa in forze nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, a Lerchenauer Strasse, fin dalle prime ore del mattino. Sul posto sono presenti anche unità speciali ed artificieri. Secondo la Bild un suicidio sarebbe stato all'origine delle esplosioni avvertite nella città tedesca. L'ispettore capo Thomas Schelshorn ha dichiarato al giornale che "al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione" e "non vi è alcun collegamento con l'Oktoberfest". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: monaco - baviera
Pronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera
Assalti alle ditte orafe, arrestato nella zona di Monaco di Baviera un ricercato
Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro
Capodanno a Monaco di Baviera Dal 30 dicembre al 2 gennaio Partenze in bus dall’Abruzzo Visite a Monaco, Innsbruck, Ulm e Augusta Festeggia il nuovo anno tra mercatini, birrerie storiche e le atmosfere uniche della Baviera! €460 a persona - facebook.com Vai su Facebook
Spari ed esplosioni a Monaco di Baviera: fa saltare in aria la casa dei genitori e poi si suicida. Un'altra persona ferita a colpi di pistola - Esplosioni e colpi d'arma da fuoco a Monaco di Baviera, in Germania, alle prime ore del mattino del primo ottobre. Come scrive msn.com
Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto - A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico ... Segnala tg24.sky.it