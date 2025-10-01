Monaco di Baviera esplosioni e spari all’alba Un uomo ha fatto saltare in aria la casa dei genitori e si è ucciso

Roma, 1 ottobre 2025 - Spari ed esplosioni a Monaco di Baviera, secondo i media un uomo avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con dell'esplosivo e l'avrebbe fatta saltare in aria, poi si sarebbe tolto la vita. La polizia tedesca è accorsa in forze nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, a Lerchenauer Strasse, fin dalle prime ore del mattino. Sul posto sono presenti anche unità speciali ed artificieri. Secondo la Bild un suicidio sarebbe stato all'origine delle esplosioni avvertite nella città tedesca. L'ispettore capo Thomas Schelshorn ha dichiarato al giornale che "al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione" e "non vi è alcun collegamento con l'Oktoberfest". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

