Monaco di Baviera esplosioni e colpi d’arma da fuoco in un edificio | morto un uomo un ferito

Polizia, artificieri e vigili del fuoco sono in azione dalle prime ore di questa mattina nella zona nord di Monaco di Baviera, in Germania, dopo una serie di esplosioni e colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4.40 quando i servizi di emergenza sono stati chiamati per un incendio in un edificio residenziale di Lerchenauer Straße. Pochi minuti più tardi sono arrivate nuove segnalazioni di deflagrazioni e spari. Secondo quanto riferito dal quotidiano Bild, nei pressi dell’edificio sarebbe stato trovato il corpo di un uomo e, poco distante, un’altra persona con ferite da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

Monaco di Baviera, uomo si dà fuoco dopo aver riempito la casa di esplosivo: un morto e un altro è rimasto ferito - Nella parte settentrionale di Monaco di Baviera fin dalle prime ore del mattino ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche ... Da affaritaliani.it

Esplosioni e colpi d'arma da fuoco a Monaco di Baviera - Un'importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera fin dalle prime ore del mattino ... Secondo msn.com