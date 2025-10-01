Intorno alle 4:40 del mattino di mercoledì 1 ottobre, i vigili del fuoco di Monaco di Baviera sono intervenuti per un incendio in una casa a Lerchenauer Strasse, a nord della città. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe posizionato degli ordigni nella casa dei genitori, poi data alle fiamme, prima di suicidarsi. I soccorritori hanno tentato di spegnere le fiamme, ma hanno incontrato diverse difficoltà. Sul luogo, infatti, erano presenti diverse trappole esplosive, che hanno reso ostico avvicinarsi. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, prima sarebbero stati uditi degli spari e delle detonazioni; oltre all’edificio residenziale, sono state bruciate anche due automobili parcheggiate di fronte all’abitazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Monaco di Baviera, chiuso l’Oktoberfest per un allarme bomba: spari ed esplosioni in un appartamento