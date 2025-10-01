Monaco di Baviera chiuso l’Oktoberfest per un allarme bomba | spari ed esplosioni in un appartamento

Metropolitanmagazine.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 4:40 del mattino di mercoledì 1 ottobre, i vigili del fuoco di Monaco di Baviera sono intervenuti per un incendio in una casa a Lerchenauer Strasse, a nord della città. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe posizionato degli ordigni nella casa dei genitori, poi data alle fiamme, prima di suicidarsi. I soccorritori hanno tentato di spegnere le fiamme, ma hanno incontrato diverse difficoltà. Sul luogo, infatti, erano presenti diverse trappole esplosive, che hanno reso ostico avvicinarsi. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, prima sarebbero stati uditi degli spari e delle detonazioni; oltre all’edificio residenziale, sono state bruciate anche due automobili parcheggiate di fronte all’abitazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

monaco di baviera chiuso l8217oktoberfest per un allarme bomba spari ed esplosioni in un appartamento

© Metropolitanmagazine.it - Monaco di Baviera, chiuso l’Oktoberfest per un allarme bomba: spari ed esplosioni in un appartamento

In questa notizia si parla di: monaco - baviera

Pronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera

Assalti alle ditte orafe, arrestato nella zona di Monaco di Baviera un ricercato

Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro

monaco baviera chiuso l8217oktoberfestEsplosioni e un morto a Monaco di Baviera, Oktoberfest chiuso per allarme bomba. Il sindaco: “Minaccia concreta” - La polizia della città tedesca ha rinviato l’apertura per la giornata di oggi 1 ottobre, almeno fino alle 17, della tra ... Secondo ilfattoquotidiano.it

monaco baviera chiuso l8217oktoberfestAttentato all'Oktoberfest, chiuso per «minaccia concreta e verificata». Esplosioni e spari a Monaco di Baviera: cosa è successo - Attentato all'Oktoberfest: un'ipotesi concreta dopo il ritrovamento di una lettera di minaccia. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Monaco Baviera Chiuso L8217oktoberfest