Monaco di Baviera allarme bomba all' Oktoberfest
La polizia di Monaco di Baviera sta indagando su un possibile collegamento tra l'incendio doloso con presenza di esplosivi in un'abitazione e l'Oktoberfest. Il festival rimarrà chiuso per il momento, hanno comunicato le autorità. "Stiamo attualmente indagando su tutte le possibili cause. Si stanno esaminando possibili collegamenti con altre località di Monaco, tra cui il Theresienwiese", hanno riferito le forze dell'ordine. Come riportato dall'emittente Br, citando il sindaco di Monaco Dieter Reiter, il festival rimarrà chiuso almeno fino alle 17:00. La polizia ha riferito di essere intervenuta dopo la segnalazioni di un incendio e diverse esplosioni in un edificio residenziale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: monaco - baviera
Pronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera
Assalti alle ditte orafe, arrestato nella zona di Monaco di Baviera un ricercato
Monaco di Baviera, tutto pronto per l’Oktoberfest: attesi oltre 7 milioni di visitatori e il Mass costa 15 euro
Monaco di Baviera, esplosioni e colpi di arma da fuoco: Oktoberfest chiusa per sicurezza - X Vai su X
Capodanno a Monaco di Baviera Dal 30 dicembre al 2 gennaio Partenze in bus dall’Abruzzo Visite a Monaco, Innsbruck, Ulm e Augusta Festeggia il nuovo anno tra mercatini, birrerie storiche e le atmosfere uniche della Baviera! €460 a persona - facebook.com Vai su Facebook
Esplosioni e un morto a Monaco di Baviera, Oktoberfest chiuso per allarme bomba. Il sindaco: “Minaccia concreta” - La polizia della città tedesca ha rinviato l’apertura per la giornata di oggi 1 ottobre, almeno fino alle 17, della tra ... Da ilfattoquotidiano.it
L’Oktoberfest a Monaco di Baviera è stato sospeso per un allarme bomba - Il sindaco della città, il Socialdemocratico Dieter Reiter, ha spiegato che l’area in cui si svolge l’event ... Lo riporta ilpost.it