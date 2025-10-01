Monaco chiuso l’Oktoberfest per un allarme bomba
A Monaco di Baviera le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell’Oktoberfest nella giornata del primo ottobre, con la riapertura prevista solo dopo le 17, a causa di un grave episodio avvenuto nella notte. Intorno alle 4.40, una casa nella zona nord della città è stata distrutta da un incendio, seguito da una serie di forti esplosioni. Le forze dell’ordine, già in stato di massima allerta per l’afflusso di centinaia di migliaia di persone alla celebre festa della birra, sono intervenute immediatamente. All’alba, nei pressi del lago Lerchenauer, è stato trovato un corpo con ferite da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: monaco - chiuso
Monaco, l'Oktoberfest chiuso per allarme bomba: esplosivi in un edificio, morta una persona
Monaco, allarme bomba: chiuso l’Oktoberfest
Esplosioni e un morto a Monaco di Baviera, Oktoberfest chiuso per allarme bomba. Il sindaco: “Minaccia concreta”
Monaco, l'Oktoberfest chiuso per allarme bomba #monaco #oktoberfest #1ottobre - X Vai su X
[#F1] Dopo il GP di Baku, chiuso 9° da Leclerc e 3° da Sainz, il maltempo ha costretto il loro jet ad atterrare anticipatamente rispetto ai programmi. I due ex compagni hanno noleggiato un van per raggiungere Monaco. In un video social, tra risate e battute, Lecl - facebook.com Vai su Facebook
Monaco, chiuso l’Oktoberfest per un allarme bomba - A Monaco di Baviera le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell’Oktoberfest nella giornata del primo ottobre per un allarme bomba. Riporta lettera43.it
L’Oktoberfest a Monaco di Baviera è stato sospeso per un allarme bomba - Il sindaco della città, il Socialdemocratico Dieter Reiter, ha spiegato che l’area in cui si svolge l’event ... Scrive ilpost.it