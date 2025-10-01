Monaco chiuso l’Oktoberfest per un allarme bomba

Lettera43.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monaco di Baviera le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell’Oktoberfest nella giornata del primo ottobre, con la riapertura prevista solo dopo le 17, a causa di un grave episodio avvenuto nella notte. Intorno alle 4.40, una casa nella zona nord della città è stata distrutta da un incendio, seguito da una serie di forti esplosioni. Le forze dell’ordine, già in stato di massima allerta per l’afflusso di centinaia di migliaia di persone alla celebre festa della birra, sono intervenute immediatamente. All’alba, nei pressi del lago Lerchenauer, è stato trovato un corpo con ferite da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

