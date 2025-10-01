Monaco allarme bomba | chiuso l’Oktoberfest
Momenti di grande paura a Monaco di Baviera, dove le autorità hanno deciso di chiudere l’Oktoberfest a causa di un allarme bomba. La comunicazione ufficiale è arrivata dal municipio nella tarda mattinata di mercoledì: “L’area del festival rimarrà chiusa almeno fino alle 17”, si legge nella nota. La decisione è stata presa dopo che nella . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: monaco - allarme
Monaco, esplosioni e colpi di arma da fuoco: almeno un morto. Chiusa l'Oktoberfest per allarme bomba
Monaco, l'Oktoberfest chiuso per allarme bomba: esplosivi in un edificio, morta una persona
Monaco, l'Oktoberfest chiuso per allarme bomba #monaco #oktoberfest #1ottobre - X Vai su X
Allarme dopo l’accoltellamento. «Ma la città resta sicura» - facebook.com Vai su Facebook
Terrore a Monaco di Baviera, esplosioni in un palazzo: chiuso l’Oktoberfest per allarme bomba - Terrore a Monaco di Baviera, esplosioni in un palazzo: chiuso l'Oktoberfest per allarme bomba. Si legge su abruzzolive.it
Oktoberfest chiuso a Monaco di Baviera per allarme bomba, un morto nell'incendio prima di esplosioni e spari - Esplosioni e incendio con un morto in Germania, a Monaco di Baviera: indagini sugli ordigni, vietato l'accesso all'Oktoberfest fino al pomeriggio ... Segnala virgilio.it