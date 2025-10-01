Mollica alla presentazione di Amo le triglie di scoglio ricorda Camilleri | Mi chiamava Vincenzino – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2025 "Mi chiamava affettuosamente "Vincenzino". Abbiamo condiviso la malattia, entrambi siamo andati verso la cecità". Così Vincenzo Mollica, intervenuto in videocollegamento alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio", libro scritto a quattro mani con Bruno Luverà sulla vita di Camilleri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mollica - presentazione
Questa sera 20 settembre 2025 alle ore 18.30 si terrà la presentazione del libro "La Strangulatora" di Francesco Rinaldi, edito da «Il Saggio». Appuntamento alle ore 18:30 alla casa della Strangolatora in via Caccione (Barbacani). Poi si proseguirà alle 19:00 - facebook.com Vai su Facebook
Mollica alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio": Ogni libro di Camilleri è un viaggio - Così Vincenzo Mollica, intervenuto in videocollegamento alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio", libro scri ... Scrive ilgiornale.it
Mollica alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio" ricorda Camilleri: Mi chiamava Vincenzino - Così Vincenzo Mollica, intervenuto in videocollegamento alla presentazione di "Amo le ... Segnala ilgiornale.it