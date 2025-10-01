Mollica alla presentazione di Amo le triglie di scoglio ricorda Camilleri | Mi chiamava Vincenzino – Il video

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2025 "Mi chiamava affettuosamente "Vincenzino". Abbiamo condiviso la malattia, entrambi siamo andati verso la cecità". Così Vincenzo Mollica, intervenuto in videocollegamento alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio", libro scritto a quattro mani con Bruno Luverà sulla vita di Camilleri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

