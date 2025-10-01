Mollica alla presentazione di Amo le triglie di scoglio | Ogni libro di Camilleri è un viaggio – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2025 "Ogni libro di Camilleri è un viaggio, in questo libro gli mostriamo gratitudine". Così Vincenzo Mollica, intervenuto in videocollegamento alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio", libro scritto a quattro mani con Bruno Luverà sulla vita di Camilleri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mollica - presentazione
Mollica alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio" ricorda Camilleri: Mi chiamava Vincenzino – Il video
Questa sera 20 settembre 2025 alle ore 18.30 si terrà la presentazione del libro "La Strangulatora" di Francesco Rinaldi, edito da «Il Saggio». Appuntamento alle ore 18:30 alla casa della Strangolatora in via Caccione (Barbacani). Poi si proseguirà alle 19:00 - facebook.com Vai su Facebook
Mollica alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio": Ogni libro di Camilleri è un viaggio - Così Vincenzo Mollica, intervenuto in videocollegamento alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio", libro scri ... Scrive ilgiornale.it
Mollica alla presentazione di "Amo le triglie di scoglio" ricorda Camilleri: Mi chiamava Vincenzino - Così Vincenzo Mollica, intervenuto in videocollegamento alla presentazione di "Amo le ... Segnala ilgiornale.it