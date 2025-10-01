Moglie e figli colpiti nel sonno Ocone ha confessato il duplice omicidio

Agi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Duplice omicidio pluriaggravato,  tentato omicidio pluriaggravato  e  sequestro di persona. Sono questi i reati contestati nel provvedimento di fermo emesso dalla procura di Benevento  a  Salvatore Ocone, 57 anni, l'uomo di  Paupisi, piccolo centro del Sannio  che la mattina del 30 settembre, ha ucciso la moglie  Elisabetta Polcino, 59 anni, con una grossa pietra, uno dei figli, e ferito gravemente la figlia. L'uomo è in carcere a  Campobasso, dopo una fuga in auto. Stando a quanto ricostruito in conferenza stampa dal  procuratore  facente funzioni di  Benevento,  Gianfranco Scarfò, dopo le indagini dei carabinieri che hanno trovato tracce di sangue nell'abitazione della famiglia e vicino al punto dove era parcheggiata l'auto dell'uomo, una  Opel Mokka nera, moglie e figli sono stati colpiti in casa da Ocone. 🔗 Leggi su Agi.it

moglie e figli colpiti nel sonno ocone ha confessato il duplice omicidio

© Agi.it - "Moglie e figli colpiti nel sonno". Ocone ha confessato il duplice omicidio

In questa notizia si parla di: moglie - figli

Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato

Operaio licenziato per una svista sulla 104, ha una moglie invalida e due figli: “Non dormo la notte”

Angela Lippi oggi, è viva ? età, figli, lavoro, che fine ha fatto la prima moglie di Pippo Baudo

moglie figli colpiti sonnoOmicidio Paupisi, procuratore Benevento: «Moglie e figlia colpite nel sonno» - (LaPresse) "Posso solo dirvi che lui ha ammesso i fatti materiali, che sono avvenuti nel contesto della casa, nel senso che tutti i familiari sono stati colpiti all'interno della casa, ... Riporta ilmattino.it

L’interrogatorio di Salvatore Ocone: “Elisa aggressiva e autoritaria”. Moglie e figlia colpite nel sonno - Elisa Polcino e la figlia Antonia sarebbero state colpite mentre dormivano; da accertare quello che è accaduto al figlio Cosimo e se si sarebbe potuto ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Moglie Figli Colpiti Sonno