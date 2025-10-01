Moglie e figli colpiti nel sonno Ocone ha confessato il duplice omicidio

AGI - Duplice omicidio pluriaggravato, tentato omicidio pluriaggravato e sequestro di persona. Sono questi i reati contestati nel provvedimento di fermo emesso dalla procura di Benevento a Salvatore Ocone, 57 anni, l'uomo di Paupisi, piccolo centro del Sannio che la mattina del 30 settembre, ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 59 anni, con una grossa pietra, uno dei figli, e ferito gravemente la figlia. L'uomo è in carcere a Campobasso, dopo una fuga in auto. Stando a quanto ricostruito in conferenza stampa dal procuratore facente funzioni di Benevento, Gianfranco Scarfò, dopo le indagini dei carabinieri che hanno trovato tracce di sangue nell'abitazione della famiglia e vicino al punto dove era parcheggiata l'auto dell'uomo, una Opel Mokka nera, moglie e figli sono stati colpiti in casa da Ocone. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Moglie e figli colpiti nel sonno". Ocone ha confessato il duplice omicidio

Omicidio Paupisi, procuratore Benevento: «Moglie e figlia colpite nel sonno» - (LaPresse) "Posso solo dirvi che lui ha ammesso i fatti materiali, che sono avvenuti nel contesto della casa, nel senso che tutti i familiari sono stati colpiti all'interno della casa, ... Riporta ilmattino.it

L’interrogatorio di Salvatore Ocone: “Elisa aggressiva e autoritaria”. Moglie e figlia colpite nel sonno - Elisa Polcino e la figlia Antonia sarebbero state colpite mentre dormivano; da accertare quello che è accaduto al figlio Cosimo e se si sarebbe potuto ... Come scrive fanpage.it