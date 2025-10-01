Moggi | Il Milan entra di diritto nel novero delle favorite per lo scudetto Allegri il migliore a …

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha scritto il suo parere sul Milan di Massimiliano Allegri. Il pensiero è molto chiaro. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moggi: “Il Milan entra di diritto nel novero delle favorite per lo scudetto. Allegri il migliore a …”

In questa notizia si parla di: moggi - milan

Le verità di Moggi: "Carraro voleva aiutare il Milan. Io non ho ucciso nessuno, misi Maradona sotto la neve"

Le verità di Moggi: "Carraro voleva aiutare il Milan. Io non ho ucciso nessuno. Punii Maradona: sotto la neve"

Moggi svela: «Nel 2004 Carraro cercava di favorire il Milan, quella telefonata…». Poi parla così di Tudor e Vlahovic

Moggi riapre il caso Calciopoli e accusa il Milan: parole durissime su arbitri, telefonate e favoritismi Scopri tutti i retroscena che hanno fatto tremare il calcio italiano # #Milan #Juventus #Calciopoli #SerieA #Moggi #Carraro #Scandalo #Ibrahimovi - facebook.com Vai su Facebook

#Moggi torna su Calciopoli: «Carraro voleva aiutare il Milan» - X Vai su X

Moggi: “Il Milan entra di diritto nel novero delle favorite per lo scudetto. Allegri il migliore a - Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha scritto il suo parere sul Milan di Massimiliano Allegri. Si legge su msn.com

Moggi non ha dubbi: "Milan tra le favorite per lo scudetto. Allegri è il migliore" - Sulle pagine di Libero, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato così l'inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri: "Il Milan entra di diritto nel ... Scrive milannews.it