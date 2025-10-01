Modric | i messaggi a Pulisic e Gabbia Le reazioni di Allegri | Milan-Napoli visto da San Siro

Davide Bernardi, giornalista di DAZN, ha analizzato la partita tra il Milan e il Napoli. La leadership di Modric, le reazioni di Allegri e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric: i messaggi a Pulisic e Gabbia. Le reazioni di Allegri: Milan-Napoli visto da San Siro

In questa notizia si parla di: modric - messaggi

#Pellegatti: “@lukamodric10? Secondo me ha un sogno. Mandai un messaggio alla dirigenza per …” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric - X Vai su X

"Modric domina in Serie A, lui fatica, mi pare non riesca a trovare la posizione" Capello è netto su De Bruyne al Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Modric: i messaggi a Pulisic e Gabbia. Le reazioni di Allegri: Milan-Napoli visto da San Siro - Davide Bernardi, giornalista di DAZN, ha analizzato la partita tra il Milan e il Napoli. Scrive msn.com

Pagelle Gazzetta: Pulisic strepitoso, Modric campione anche di sacrificio - Dopo un assist e un gol, non poteva che essere Christian Pulisic il migliore in campo ieri sera nelle file rossonere nella vittoria per 2- Riporta milannews.it