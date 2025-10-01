Modiano OpenAI | L’Europa ha tutto per eccellere nell’IA Ecco perché il momento è adesso

La manager scelta dall’azienda di Sam Altman per lavorare con le startup europee: “Diamo loro la nostra tecnologia, qui c’è talento e mercato per crescere. Il mio nome? Fiera delle mie origini italiane”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Modiano (OpenAI): “L’Europa ha tutto per eccellere nell’IA. Ecco perché il momento è adesso”

In questa notizia si parla di: modiano - openai

Modiano (OpenAI): “L’Europa ha tutto per eccellere nell’IA. Ecco perché il momento è adesso”

In mattinata gli interventi di Kevin Scott (Microsoft), Arthur Mensch (Mistral) e Laura Modiano (OpenAI). Come seguirla in streaming e sui social di Italian Tech #ITW25 Vai su Facebook

Modiano (OpenAI): “L’Europa ha tutto per eccellere nell’IA. Ecco perché il momento è adesso” - La manager scelta dall’azienda di Sam Altman per lavorare con le startup europee: “Diamo loro la nostra tecnologia, qui c’è talento e mercato per crescere. Da repubblica.it

OpenAI ha ammesso di condividere le chat degli utenti con le autorità - La notizia è in giro da qualche giorno —risale a un post pubblicato sul blog dell’azienda il 26 agosto 2025 — ma era passata quasi inosservata: OpenAI dichiara candidamente che i propri chatbot ... Riporta repubblica.it