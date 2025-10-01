Mobilitazione per la Flotilla cortei spontanei e sciopero generale | Pronti a bloccare tutto Cosa succede in Italia dopo il blitz di Israele

Roma – Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. È massima l'attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane. Proteste che potrebbero 'accendersi' da un momento all’altro dopo l’abbordaggio di Israele alla missione umanitaria arrivata a poche miglia nautiche dalla Striscia di Gaza. "Siamo pronti a scendere in piazza, a bloccare tutto" assicurano dallo stesso Global Movement to Gaza. E in rete è partito il tam tam. Al grido "Allerta! Se toccano la Flotilla toccano tutti" è stato già lanciato l'appuntamento davanti al Colosseo il giorno stesso dell'intervento di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mobilitazione per la Flotilla, cortei spontanei e sciopero generale: “Pronti a bloccare tutto”. Cosa succede in Italia dopo il blitz di Israele

