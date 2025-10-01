Mobilitazione per Gaza occupato anche il Calvino di Genova Il fatto del giorno | Video

Gli studenti dell'istituto liceo e tecnico Calvino di via Borzoli hanno occupato per mostrare solidarietà a Gaza e alla Flotilla. “È nostro dovere non abbassare la testa, ma assolvere al nostro ruolo storico come giovani e renderci protagonisti delle trasformazioni di questo mondo. Il futuro è nostro e non accetteremo di essere ricordati come la generazione che rimase indifferente di fronte a un genocidio. Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia”Ne parla Alessandro Palmesino,? leggi l’articolo completo al link in bio su @?ilsecoloxix cliccando sulla sezione Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

