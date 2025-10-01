Mo | Zampa Pd ' gravi parole di Albanese'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Ho avuto modo di ascoltare e vedere alcuni passaggi della cerimonia istituzionale del comune di Reggio Emilia con Francesca Albanese. Ho trovato gravi le parole pronunciate da Albanese, e offensive per il tono e il modo con cui sono state espresse. Resto convinta che non è così che si difendono le ragioni del popolo palestinese e non è alimentando visioni settarie che si costruisce un cammino per un futuro di pace". Così la senatrice del Pd Sandra Zampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Zampa (Pd), 'gravi parole di Albanese'

In questa notizia si parla di: zampa - gravi

https://www.lastampa.it/la-zampa/dossier/la-zampa-junior/2025/09/26/news/cane_sequestro_bambino_zoo_riscatto-424871474/ - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Zampa (@CZampa_official) on X - X Vai su X

Mo: Zampa (Pd), 'gravi parole di Albanese' - "Ho avuto modo di ascoltare e vedere alcuni passaggi della cerimonia istituzionale del comune di Reggio Emilia con Francesca Albanese. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Zampa (Pd): “Schillaci chiarisca sui no vax in commissione. Perché Meloni non lo difende?” - Sarebbe grave se avesse preso a scatola chiusa i nomi ma più probabilmente ha accettato scelte fatte da ... Come scrive repubblica.it