Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Ci sono diverse imbarcazioni che stanno bloccando la nostra strada a poche miglia da noi. Probabilmente israeliane da lì inizierà l'intercettazione. Restate connessi, ci stanno per fermare". Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare Avs, a bordo della Flotilla in un video su Instagram. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: Scuderi su Instagram da Flotilla, 'restate connessi, ci stanno per fermare'**

Attaccata la barca della @GlobalSumudFlt dove si trova anche l'europarlamentare @BenniScuderi - X Vai su X

Flotilla, l'eurodeputata Benedetta Scuderi: "Non ci fermiamo, se succede qualcosa blocchiamo tutto" - "Ieri sera la marina israeliana ha tentato di intimidirci: due navi della Flotilla sono state circondate e private delle comunicazioni per diversi minuti. Lo riporta repubblica.it

**Mo: Scuderi (Avs), 'a oggi non c'è intenzione parlamentari di sbarcare da flotilla'** - "Io sono imbarcata con Croatti e siamo in contatto con Corrado e Scotto. Riporta iltempo.it