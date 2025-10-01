Mo | Scuderi Avs ' ultima notte prima di Gaza accuse governo a Flotilla inaccettabili'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Ci stiamo avvicinando, qualche ora fa abbiamo superato il punto in cui è stata intercettata la Madleen", così l'europarlamentare di Alleanza verdi e sinistra Benedetta Scuderi intervistata dalla testata spagnola 'El Diario'. "Cerchiamo di riposare il più possibile - prosegue - perché sappiamo che questa potrebbe essere un'altra notte impegnativa, visto che è l'ultima prima di raggiungere Gaza. E siamo molto determinati a portare a termine la missione". "Non accetto l'accusa secondo cui la nostra missione potrebbe minacciare il piano Trump. Non credo sia nemmeno possibile, mi sembra solo un altro modo per delegittimare la missione". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Scuderi (Avs), 'ultima notte prima di Gaza, accuse governo a Flotilla inaccettabili'

