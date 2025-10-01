**Mo | Scotto ' stanno per iniziare operazioni abbordaggio Flotilla' **
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Stanno per iniziare le operazioni di abbordaggio da parte delle imbarcazioni militari che si sono palesate e si trovano in questo momento vicine alla testa della Flotilla. Non siamo nelle condizioni di poter dire tra quanto inizieranno le operazioni, ma è certo che sarà una nottata lunga e difficile". Così il deputato del Pd Arturo Scotto intervenendo a Ztl su Giornale Radio. "Qualcuno dovrà spiegare perché in acque internazionali una missione umanitaria viene bloccata arbitrariamente da un esercito che non ha alcuna autorità su acque internazionali. I governi dovranno renderne conto", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: scotto - stanno
Scotto: "Barche non identificate si stanno avvicinando alla Flotilla"
La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza, con a bordo anche due parlamentari del Pd. A Fanpage.it, Arturo Scotto e Annalisa Corrado, spiegano la posizione della missione umanitaria ora che le navi si stanno avvicinando alle coste palestinesi. Continua - facebook.com Vai su Facebook
**Mo: Scotto, 'barche non identificate a poche miglia da testa Flotilla'** - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si ... Lo riporta lanuovasardegna.it
**Mo: Scotto, 'Flotilla a 75 miglia da Gaza'** - Arturo Scotto, deputato Pd, a bordo di una della navi della Global Sumud Flotilla risponde così interpellato al telefono. Riporta lanuovasardegna.it