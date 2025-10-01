Mo | Scotto Pd ' ci fermeremo ad alt marina israeliana'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "In questo momento siamo a circa 125 miglia, in attesa di capire come evolverà la situazione. Ci muoviamo con cautela, in una fase di attesa, consapevoli che potrebbe verificarsi un'intercettazione da parte delle forze israeliane. Alcuni mezzi agili si sono già avvicinati alle imbarcazioni principali, osservando da vicino: un segnale di monitoraggio e presa di misure in vista di possibili controlli. L'aspetto positivo è che, qualora ciò avvenisse, accadrebbe in pieno giorno, riducendo così i rischi di incidenti o spiacevoli inconvenienti". Così il deputato del Pd Arturo Scotto intervenendo a Radio Cusano Campus. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: scotto - fermeremo
**Mo: Scotto, 'Flotilla verso zona blocco navale, a alt Israele ci fermeremo'**
Corrado e Scotto sulla Flotilla: "Missione non violenta, all'Alt di Israele ci fermeremo" - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | "Non vogliamo forzare blocchi ma portare aiuti. All'alt di Israele ci fermeremo": così Arturo Scotto, deputato del Pd che parla a nome dell'equipaggio della nave Karma della Flotilla. Nuovo allarme del ministro della Difesa Crosetto: "La cosa c - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Scotto (Pd), 'ci fermeremo ad alt marina israeliana' - "In questo momento siamo a circa 125 miglia, in attesa di capire come evolverà la situazione. Da iltempo.it
**Mo: Scotto, 'Flotilla verso zona blocco navale, a alt Israele ci fermeremo'** - "Attualmente siamo a circa 280 miglia dalla Striscia di Gaza" e "realisticamente domani pomeriggio o sera, massimo mercoledì", raggiungeremo il blocco navale di Israele. Si legge su iltempo.it