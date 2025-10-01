Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "In questo momento siamo a circa 125 miglia, in attesa di capire come evolverà la situazione. Ci muoviamo con cautela, in una fase di attesa, consapevoli che potrebbe verificarsi un'intercettazione da parte delle forze israeliane. Alcuni mezzi agili si sono già avvicinati alle imbarcazioni principali, osservando da vicino: un segnale di monitoraggio e presa di misure in vista di possibili controlli. L'aspetto positivo è che, qualora ciò avvenisse, accadrebbe in pieno giorno, riducendo così i rischi di incidenti o spiacevoli inconvenienti". Così il deputato del Pd Arturo Scotto intervenendo a Radio Cusano Campus. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Scotto (Pd), 'ci fermeremo ad alt marina israeliana'