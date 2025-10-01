**Mo | Scotto ' Flotilla a 75 miglia da Gaza' **

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Siamo a 75 miglia" da Gaza. Arturo Scotto, deputato Pd, a bordo di una della navi della Global Sumud Flotilla risponde così interpellato al telefono. "Mai nessuno è arrivato così vicino", aggiunge spiegando che, per il momento, la "situazione è tranquilla". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo scotto flotilla a 75 miglia da gaza

© Iltempo.it - **Mo: Scotto, 'Flotilla a 75 miglia da Gaza'**

In questa notizia si parla di: scotto - flotilla

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**

Scotto a Fanpage: “Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla”

mo scotto flotilla 75Flotilla, Scotto (Pd): "Mai così vicini a Gaza, rabbia perché verremo fermati" - (LaPresse) "Siamo arrivati a 90 miglia da Gaza, vicini vicini, e non era un dato scontato dopo un lungo viaggio, pieno di imprevisti, anche ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

mo scotto flotilla 75**Mo: Scotto, 'Flotilla verso zona blocco navale, a alt Israele ci fermeremo'** - "Attualmente siamo a circa 280 miglia dalla Striscia di Gaza" e "realisticamente domani pomeriggio o sera, massimo mercoledì", raggiungeremo il blocco navale di Israele. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Scotto Flotilla 75