**Mo | Scotto ' Flotilla a 75 miglia da Gaza' **

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Siamo a 75 miglia" da Gaza. Arturo Scotto, deputato Pd, a bordo di una della navi della Global Sumud Flotilla risponde così interpellato al telefono. "Mai nessuno è arrivato così vicino", aggiunge spiegando che, per il momento, la "situazione è tranquilla". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: Scotto, 'Flotilla a 75 miglia da Gaza'**

Flotilla, Scotto (Pd): "Mai così vicini a Gaza, rabbia perché verremo fermati" - (LaPresse) "Siamo arrivati a 90 miglia da Gaza, vicini vicini, e non era un dato scontato dopo un lungo viaggio, pieno di imprevisti, anche ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

**Mo: Scotto, 'Flotilla verso zona blocco navale, a alt Israele ci fermeremo'** - "Attualmente siamo a circa 280 miglia dalla Striscia di Gaza" e "realisticamente domani pomeriggio o sera, massimo mercoledì", raggiungeremo il blocco navale di Israele. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it