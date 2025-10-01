**Mo | Scotto ' barche non identificate a poche miglia da testa Flotilla' **

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Diverse barche "non identificate" si stanno avvicinando alla Flotilla. "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle navi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

