Mo | Scalfarotto Iv ' con Albanese sinistra ha trovato il suo Vannacci'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Quale sarebbe il torto, quale il peccato, che Francesca Albanese ha 'perdonato' al sindaco di Reggio Emilia che chiedeva anche il rilascio degli ostaggi, esseri umani ridotti a larve nei tunnel di Gaza? La pietà, l'umanità, la solidarietà? E soprattutto: da quale pulpito e con quale autorità 'assolve' un sindaco, con tanto di fascia tricolore? Anche la sinistra ha trovato il suo Vannacci, ma passeranno entrambi. Perché l'Italia è molto meglio di così". Lo scrive su X il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, responsabile esteri del partito.

In questa notizia si parla di: scalfarotto - albanese

Per il solo fatto di aver criticato @FranceskAlbs, un festival in Friuli ha epurato su due piedi @rocco_tanica. Complimenti ad Albanese: a piccoli passi sta riuscendo nell’intento di farci assomigliare meno a una democrazia occidentale e più a una teocrazia leva - X Vai su X

