Mo | Ricciardi ' Meloni predica pace ma semina violenza si vergogni'

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Le parole di Giorgia Meloni sulla missione Flotilla sono gravissime e inaudite. Continua a predicare pace, ma di fatto semina violenza. Si vergogni". Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera. "Con quale coraggio si permette di dire che per quelle persone che sono a bordo, che stanno rischiando la vita, la priorità 'non sono le sofferenze del popolo palestinese'? Come si permette di usare questi toni proprio lei, che ancora oggi non riesce a dire che a Gaza c'è un genocidio, che non ha mai sanzionato Israele e che continua ad avere relazioni commerciali belliche con un governo autore del massacro di migliaia di bambini? Meloni, grazie ai suoi giornali e televisioni, sta cercando di far passare la Global Sumud Flotilla come un insieme di provocatori, ma la verità è una e una sola: le colpe sono dei criminali internazionali e non di chi cerca di salvare il senso stesso dell'umanità", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo ricciardi meloni predica pace ma semina violenza si vergogni

© Iltempo.it - Mo: Ricciardi, 'Meloni predica pace ma semina violenza, si vergogni'

In questa notizia si parla di: ricciardi - meloni

Dazi, Ricciardi (M5s) a Fanpage: “Meloni si è arresa a Trump, accordo Usa-Ue è una sconfitta enorme “

mo ricciardi meloni predicaMo: Ricciardi (Pd), 'parole Meloni a Onu ignobili, riconoscere subito Palestina e tutelare attivisti' - E invece la presidente del Consiglio appicca incendi, pronunciando parole ignobili sull'attivismo umanitari ... Lo riporta iltempo.it

FLOTILLA, RICCIARDI (M5S): MELONI VENGA IN AULA PER SUE DICHIAZIONI VERGOGNOSE - “Vogliamo una immediata informativa della Presidente Meloni per le sue vergognose dichiarazioni di qualche minuto fa. Riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Ricciardi Meloni Predica