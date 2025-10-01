Mo | Perego ' Italia per dialogo sostegno a due popoli e soluzione condivisa'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'Italia è in prima linea per alleviare le sofferenze della popolazione civile palestinese e per costruire i presupposti per una pace duratura ma non ci può essere un futuro senza la cancellazione dell'influenza di Hamas e delle organizzazioni terroristiche. In questa cornice, l'Italia ha agito con responsabilità sostenendo il lavoro diplomatico per valutare eventuali misure mirate in sede Ue che non colpiscano Israele nel suo diritto alla sicurezza, ma che isolino i responsabili delle posizioni più estremiste". Così Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, ospite a Sky Start. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: perego - italia
4 di sera. . Matteo Perego: "Gli italiani devono essere orgogliosi che il nostro Paese è il primo contributore di aiuti a #Gaza" #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook
La Hofbräuhaus di Monaco sta lavorando sul progetto di una filiale a Roma. L'Italia è già uno dei mercati di vendita più importanti per Hofbräu. Ora il birrificio statale bavarese vuole fare un ulteriore passo avanti, penetrare ancora più in profondità nell'Italia: "Ci - X Vai su X
Vespucci messaggero di pace, Villaggio Italia apre a Doha - Il ruolo del veliero Vespucci quale "messaggero di pace, amicizia e armonia tra i popoli" è stato oggi il filo conduttore della giornata di apertura a Doha del Villaggio Italia, la struttura che ... Da ansa.it
Mo: Benigni, 'inaccettabile quanto successo a Milano, pace si costruisce con dialogo' - “leri Milano è stata devastata da quei manifestanti Propal che parlano di pace ma hanno scelto la violenza. Secondo iltempo.it