Mo | Patuanelli ' parole Meloni vergognose come può essere pericolo Flotilla?'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Non posso che definire vergognose le parole di Giorgia Meloni, che anche in questo momento ha dichiarato che evidentemente la missione umanitaria non avrebbe a cuore le sofferenze dei palestinesi. È qualcosa che accade solo in questo Paese, perché negli stessi minuti il Presidente Sánchez ha ricordato a tutti qual è lo scopo e lo spirito di questa missione: portare gli aiuti che non riescono ad arrivare attraverso i corridoi umanitari". Così il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli, a margine della conferenza stampa organizzata dalla delegazione italiana del 'Global Movement To Gaza'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

