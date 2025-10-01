Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "La posizione dell'Italia è chiara e responsabile: sosteniamo il diritto di Israele a difendersi e, al tempo stesso, siamo in prima linea per tutelare i civili palestinesi e promuovere una soluzione condivisa. Respingiamo con fermezza le accuse di complicità e le semplificazioni che screditano l'impegno italiano: il nostro Paese ha inviato aiuti umanitari, accolto e curato feriti e bambini, avviato interlocuzioni con i Paesi arabi e sostenuto i piani di mediazione internazionale". Così Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, ospite ad Agorà. "Occorre tenere insieme sicurezza e umanità: isolare chi fomenta odio e terrorismo e, parallelamente, investire nella ricostruzione, nell'educazione e nelle istituzioni palestinesi, perché senza stabilità interna non ci sarà mai pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Mulé, 'posizione Italia chiara, no a strumentalizzazioni'