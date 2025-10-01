Mo | Marattin Pld ' sì a mozione che appoggi piano di pace'

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il piano di pace in Medio Oriente è sostenuto da tutti gli Stati arabi, dal Papa, da Israele, dagli Stati Uniti, dall'Autorità Nazionale Palestinese, dall'Onu, dai paesi europei, dalla comunità internazionale. Ora aspettiamo che ne pensano alcuni partiti politici italiani. Se domani al dibattito alla Camera verrà presentata, da chiunque, una mozione che appoggia il piano il Partito Liberaldemocratico la voterà convintamente". Così, in un post sui social, il deputato e Segretario del Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo marattin pld s236 a mozione che appoggi piano di pace

© Iltempo.it - Mo: Marattin (Pld), 'sì a mozione che appoggi piano di pace'

In questa notizia si parla di: marattin - mozione

"Voteremo la mozione Meloni". Palestina, la promessa di Marattin

Marattin: “Voteremo mozione maggioranza su Medio Oriente se conterrà quanto anticipato da Meloni”

Mo: Marattin (Pld), 'sì a mozione che appoggi piano di pace' - "Il piano di pace in Medio Oriente è sostenuto da tutti gli Stati arabi, dal Papa, da Israele, dagli Stati Uniti, dall'Autorità Nazionale Palestinese, dall'Onu, dai paesi e ... Si legge su iltempo.it

MO, MARATTIN (PLD): SÌ A MOZIONE CHE APPOGGI PIANO DI PACE - "Il piano di pace in Medio Oriente è sostenuto da tutti gli Stati arabi, dal Papa, da Israele, dagli Stati Uniti, dall’Autorità Nazionale Palestinese, dall’Onu, dai paesi europei, dalla ... Segnala 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Marattin Pld S236