Mo | Magi ' abbordaggio Flotilla illegale Israele non faccia gesti sconsiderati'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Siamo vicini all'equipaggio di Flotilla che sta subendo un abbordaggio illegale da parte della flotta israeliana. Israele eviti gesti sconsiderati e gestisca le operazioni garantendo la sicurezza e l'incolumità delle persone a bordo di Flotilla". Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Magi, 'abbordaggio Flotilla illegale, Israele non faccia gesti sconsiderati'

