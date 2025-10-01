Mo | Licheri M5s ' la pace non si costruisce col filo spinato'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Meloni dice: 'faranno saltare la pace'. Ma quale pace? Quella del 'piano Trump', che non è un piano di pace ma un elenco di diktat israeliani? Altro che far ragionare Hamas: è una provocazione deliberata, un'operazione di propaganda che Meloni ben conosce. Eppure ha trovato a chi dare la colpa, come sempre: la Flotilla della Sumud". Lo scrive sui suoi canali social la senatrice M5s Sabrina Licheri. "Come può una missione portata avanti da attivisti disarmati - prosegue - 'far saltare la pace'? La verità è che la pace sono loro, è la Flotilla. Se davvero qualcosa 'salta', è il mito della loro (finta) pace, fatta di accordi commerciali tra Trump e Netanyahu, senza coinvolgere la controparte palestinese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

