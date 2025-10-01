Mo | Kelany FdI ' Landini e sinistra veri irresponsabili governo lavora per la pace'

Roma, 1 ott.- (Adnkronos) - "Le parole del leader della Cgil Maurizio Landini, che minaccia di bloccare l'Italia per la Global Sumud Flottilla, sono l'ennesima dimostrazione della volontà della sinistra di strumentalizzare contro il governo e contro gli italiani la tragedia della popolazione civile di Gaza. Altro che governo 'irresponsabile': irresponsabile è chi invece di lavorare per la pace continua a soffiare sul fuoco". Così Sara Kelany, deputato di Fratelli d'Italia. "Oggi all'iniziativa promossa alla Camera da Avs alla presenza di Pd, M5S e di Landini, uno dei partecipanti, membro del comitato direttivo della Flottilla, Yazan Eissa, nel suo discorso ha sempre usato il termine ‘entità sionista' per indicare Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

