Mo | Kelany FdI ' Landini e sinistra veri irresponsabili governo lavora per la pace'

Roma, 1 ott.- (Adnkronos) - "Le parole del leader della Cgil Maurizio Landini, che minaccia di bloccare l'Italia per la Global Sumud Flottilla, sono l'ennesima dimostrazione della volontà della sinistra di strumentalizzare contro il governo e contro gli italiani la tragedia della popolazione civile di Gaza. Altro che governo 'irresponsabile': irresponsabile è chi invece di lavorare per la pace continua a soffiare sul fuoco". Così Sara Kelany, deputato di Fratelli d'Italia. "Oggi all'iniziativa promossa alla Camera da Avs alla presenza di Pd, M5S e di Landini, uno dei partecipanti, membro del comitato direttivo della Flottilla, Yazan Eissa, nel suo discorso ha sempre usato il termine ‘entità sionista' per indicare Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Kelany (FdI), 'Landini e sinistra veri irresponsabili, governo lavora per la pace'

In questa notizia si parla di: kelany - landini

Mo: Kelany (FdI), 'Landini e sinistra veri irresponsabili, governo lavora per la pace' - "Le parole del leader della Cgil Maurizio Landini, che minaccia di bloccare l'Italia per la Global Sumud Flottilla, sono l'ennesima dimostrazione della volontà della sinist ... Secondo iltempo.it

Mo: Kelany (FdI), 'collegamenti tra Hamas e Flotilla? Se fosse vero sarebbe gravissimo' - "Le indiscrezioni che si rincorrono da settimane sui collegamenti tra Hamas e l'iniziativa della Global Sumud Flotilla trovano oggi nuove conferme che arrivano dall'eserci ... iltempo.it scrive